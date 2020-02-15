В России отреагировали на желание Зеленского провести выборы в Крыму

В России отреагировали на желание президента Украины Владимира Зеленского в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны и, в частности, в Крыму. На эту тему высказался член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Его слова приводит RT.

По мнению сенатора, Крым воссоединился с Россией навсегда и вариантов возвращения полуострова в состав Украины — нет. «То, о чем президент заявляет сейчас, — совершенно невыполнимо. Владимир Зеленский должен понимать положение вещей и перестать обманывать граждан Украины и мировое сообщество. Он выдвигает абсурдные идеи», — считает Цеков.

Материалы по теме Нормандская заморозка Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?

15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил о намерении провести местные выборы на всей территории государства, а также в Крыму. Однако, по словам Зеленского, сделать это без элементарных безопасных и политических условий невозможно.

12 февраля новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о наличии у Киева четкого плана проведения выборов в Донбассе в 2020 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!