В России отреагировали на желание Зеленского провести выборы в Крыму

В России отреагировали на желание президента Украины Владимира Зеленского в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны и, в частности, в Крыму. На эту тему высказался член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Его слова приводит RT.
По мнению сенатора, Крым воссоединился с Россией навсегда и вариантов возвращения полуострова в состав Украины — нет. «То, о чем президент заявляет сейчас, — совершенно невыполнимо. Владимир Зеленский должен понимать положение вещей и перестать обманывать граждан Украины и мировое сообщество. Он выдвигает абсурдные идеи», — считает Цеков.
15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил о намерении провести местные выборы на всей территории государства, а также в Крыму. Однако, по словам Зеленского, сделать это без элементарных безопасных и политических условий невозможно.
12 февраля новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о наличии у Киева четкого плана проведения выборов в Донбассе в 2020 году.