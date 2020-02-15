Пьяные женщины подрались на борту самолета и заставили стюардесс их разнимать

Группа пьяных пассажирок поругалась на борту самолета, в результате чего стюардессам пришлось их разнимать. Ролик и подробности случившегося публикует Daily Mail.

Инцидент произошел на лайнере, следовавшем из Атланты, штат Джорджия, в Лос-Анджелес, штат Калифорния. Как рассказали стюардессы, две женщины напились в полете и слишком громко разговаривали, а третья сделала им замечание из-за находившихся на борту детей.

Тогда, как уточняют члены экипажа, между путешественницами завязалась драка, и бортпроводникам пришлось успокаивать буянивших пассажирок.

На видео, снятом одним из очевидцев, одна из нарушительниц проходит по салону, в то время как другая называет ее террористкой.

В источнике не уточняется, чем завершился инцидент.

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