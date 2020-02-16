Москва оценила слова США о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Москва оценила слова министра энергетики США Дэна Бруйетта о неспособности России достроить «Северный поток-2». По словам заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, заявления американской стороны рассчитаны на настроение европейских компаний и носят в первую очередь политический характер, пишет RT.

«Это недобросовестная конкуренция, которая открывает всем европейским странам глаза на санкции», — сказал депутат. По мнению Чепы, нет никаких сомнений в том, что американцы будут и дальше принимать меры для того, чтобы мешать строительству. Тем не менее, отмечает он, до конца года есть все возможности для завершения проекта.

«Я думаю, что в течение года будут предприняты шаги для того, чтобы ускорить завершение этого проекта», — заключил Чепа.

Накануне, 15 февраля, Бруйетт заявил, что Россия не сможет сама достроить «Северный поток-2», поскольку не имеет необходимых для этого технологий. «Если они что-то придумают, мы посмотрим. Но я не думаю, что это так просто, как они об этом говорят», — отметил американский министр.

Глава пресс-службы «Газпрома» Сергей Куприянов, комментируя заявление Бруйетта, дал американским властям совет. Никогда не говори никогда», — отметил он.

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