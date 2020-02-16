«Газпром» дал совет властям США в ответ на слова американского министра энергетики Дэна Бруйетта о неспособности России самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2». Заявление пресс-службы российской компании приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Никогда не говори никогда», — сказал глава пресс-службы «Газпрома» Сергей Куприянов.

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Накануне, 15 февраля, Бруйетт заявил, что Россия не сможет сама достроить «Северный поток-2», поскольку не имеет необходимых для этого технологий. «Если они что-то придумают, мы посмотрим. Но я не думаю, что это так просто, как они об этом говорят», — отметил американский министр.

Ранее в феврале «Газпром» сообщил о планах запустить «Северный поток-2» до конца 2020 года. Схожие сроки называл и президент России Владимир Путин. По его словам, газопровод заработает к концу этого года или в начале следующего.

В декабре 2019-го США ввели новые санкции против «Северного потока-2». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, немедленно прекратить строительство газопровода. В результате швейцарская компания Allseas заявила о прекращении работы над проектом.

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