Дочь бывшего главы американской разведки обвинили в убийстве

Дочь бывшего директора Национальной разведки США Джона Негропонте обвинили в убийстве. Об этом сообщает The Washington Post.

Полиция подозревает 27-летнюю Софию Негропонте в убийстве 24-летнего Юсуфа Расмуссена в населенном пункте Бетесда (штат Мериленд). Сейчас она задержана.

По данным газеты, преступление произошло ранее на этой неделе. В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир находится человек с ножевым ранением в области горла. Прибыв на место вызова, сотрудники правоохранительных органов увидели жертву и лежащую на нем Софию Негропонте.

В полиции сообщили, что девушка была знакома с Расмуссеном, у них возник конфликт. Точная причина смерти молодого человека станет известна после вскрытия.

Джон Негропонте был директором американской разведки с 2005 по 2007 годы, после чего занял пост заместителя госсекретаря. Также был послом на Филиппинах, в Мексике, Ираке и Гондурасе. The Washington Post пишет, что Негропонте удочерил Софию в числе пяти детей, когда находился в Гондурасе.

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