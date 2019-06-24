Зачинщика госпереворота убили в Эфиопии

Мужчина, обвиняемый в попытке устроить переворот и захватить контроль над эфиопским штатом Амхара, убит. Об этом Reuters сообщил Негуссу Тилахун — пресс-секретарь премьер-министра страны.

По его словам, зачинщик произошедших 22 июня нападений — местный генерал Асамню Тсиге — был застрелен неподалеку от столицы штата, города Бахр-Дар. Это произошло в понедельник, 24 июня. Какие-либо другие детали произошедшего представитель премьера сообщать отказался. Несколько других заговорщиков после произошедшего арестованы.

Агентство отмечает, что точная причина для попытки начать госпереворот неясна. В то же время Тсиге мог таким образом среагировать на планы властей обуздать его из-за набора ополченцев и этнической риторики. Сообщается, что примерно за неделю до произошедшего генерал распространил видео, в котором призвал народ амхара вооружаться и готовиться к борьбе против других групп.

Тсиге в 2018 году выпустили из тюрьмы по амнистии. В заключение он попал по обвинению в аналогичной попытке переворота.

В 2018-м премьер-министром Эфиопии стал Абий Ахмед Али. Его правительство проводит реформы по борьбе с этническим насилием и коррупцией. В частности, нынешние эфиопские власти отменили запрет на некоторые партии и отправили под суд чиновников, связанных с политическими преследованиями и нарушением прав человека. Также были освобождены политзаключенные и ограничена власть силовиков. В следующем году в стране планируется провести парламентские выборы. Однако подобные реформы поддержали далеко не все, в результате у премьера появилось множество врагов в стране, пишет Reuters.

В общей сложности жертвами в ходе попытки госпереворота стали пять человек. Среди них — два высокопоставленных чиновника: глава правительства штата Амхара и его советник. Кроме того, в своей резиденции телохранителем был убит начальник штаба эфиопской армии генерал Сеаре Меконнен и генерал в отставке. 24 июня также скончался генпрокурор штата, получивший огнестрельные ранения.

В соседнем с Эфиопией Судане 11 апреля произошел военный переворот. Армия свергла президента Омара аль-Башира, который находился у власти более 30 лет, но затем отказалась передавать власть в руки гражданских. Массовые протесты вылились в уличные столкновения, в которых погибли десятки людей.

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