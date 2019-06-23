Генерал попытался остановить госпереворот и погиб

По меньшей мере два высокопоставленных чиновника погибли в ходе попытки госпереворота в эфиопском штате Амхара, сообщает Reuters со ссылкой на местное телевидение.

Выступая на государственном телеканале, премьер-министр страны Абий Ахмед Али рассказал, что среди жертв заговорщиков — начальник штаба эфиопской армии генерал Сеаре Меконнен (Seare Mekonnen). По словам эфиопского премьера, в Меконенна стреляли «люди из его ближайшего окружения», когда он пытался помешать нападавшим во время заседания правительства. По словам пресс-секретаря Ахмеда Али, Меконнен мог остаться в живых — его гибель пока не подтверждена.

Кроме того, во время попытки переворота были убиты глава правительства штата Амбачу Меконнен (Ambachew Mekonnen) и его советник. Сообщается, что восстание устроил местный военный руководитель — генерал Асамню Тсиге (Asamnew Tsige). На данный момент большинство его сторонников арестованы.

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Как пишет Reuters, сообщения о стрельбе поступали из многих регионов Эфиопии, в том числе из Аддис-Абебы, столицы страны. Жители также сообщали о том, что правительство несколько раз за последние дни отключало интернет.

Правительство Абия, пришедшего к власти в прошлом году, проводит реформы, пытаясь справиться с этническим насилием и коррупцией. В частности, нынешние эфиопские власти отменили запрет на некоторые политические партии и отправили под суд чиновников, связанных с политическими преследованиями и нарушениями прав человека. В следующем году в стране планируется провести парламентские выборы.

В соседнем с Эфиопией Судане 11 апреля произошел военный переворот: армия свергла президента, который находился у власти более 30 лет, но затем отказалась передавать власть в руки гражданских. Массовые протесты вылились в уличные столкновения, в которых погибли десятки людей.

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