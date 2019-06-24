Американца посадили во Вьетнаме за попытку госпереворота

Гражданин США Майкл Фуонг Мин Нгуен приговорен во Вьетнаме к 12 годам лишения свободы за попытку государственного переворота. Об этом сообщает Reuters.

«Майкл признал свою вину на суде и попросил присяжных сократить его срок», — заявил адвокат обвиненного. Сообщается, что решение вынес суд города Хошимин. 55-летнего американца обвинили в попытке атаки правительственного здания в Ханое с использованием коктейля Молотова и подстрекательстве вьетнамских граждан к участию в протестных акциях.

Нгуена задержали в июле 2018 года. Кроме него, суд осудил двух граждан Вьетнама за планы устроить беспорядки.

Ранее в июне стало известно, что суд в США приговорил разработчика компьютерных игр из России Олега Тищенко к одному году лишения свободы. Посколько этот срок он уже отбыл, его депортировали на родину.

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