Осужденную в США россиянку поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, передает РИА Новости со ссылкой на организатора группы общественной поддержки осужденной Татьяну Якушеву.

По ее словам, Осиповой делали пробу Манту в центре задержания Harvey. «У нее всегда сильная аллергическая реакция. Адвокат написал, что ничего не может сделать, таковы правила у них, она должна опять сделать это», — добавила Якушева.

7 июня россиянку приговорили к семи годам тюремного заключения за похищение и вывоз за пределы США собственных детей, а также за «вымогательство международного масштаба». Суд постановил вернуть детей в США.

По версии следствия, в 2014 году гражданка США и России Осипова вывезла из страны двух детей без согласования с мужем. К тому моменту супруги начали бракоразводный процесс. В России женщина родила третьего ребенка: у пары двое совместных детей, старший ребенок рожден от первого брака Осиповой. В 2017-м она приехала в Уичито, где и была задержана. Дети продолжали оставаться в России.

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