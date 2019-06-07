Россиянке вынесли приговор за вывоз своих детей из США

Россиянку Богдану Осипову приговорили к семи годам тюремного заключения за похищение и вывоз за пределы США собственных детей, а также вымогательство международного масштаба. Об этом сообщает ТАСС.

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) признал 38-летнюю россиянку виновной и постановил вернуть детей в США. Кроме того, она должна выплатить компенсацию в размере 18 тысяч 100 долларов, а также дополнительный сбор в размере 300 долларов.

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На суде Осипова заявила, что пожалела об американском гражданстве и готова отказаться от него ради возможности вернуться в Россию и жить со своими детьми. Ее бывший супруг-американец, бывший военнослужащий США Браен Мобли, потребовал для нее максимальный рекомендуемый конгрессом срок наказания — семь лет и три месяца.

По версии следствия, в 2014 году гражданка США и России Осипова вывезла из страны двух детей без согласования с мужем. К тому моменту супруги начали бракоразводный процесс. В России женщина родила третьего ребенка: у пары двое совместных детей, старший ребенок — от первого брака Осиповой.

В 2017-м она приехала в Уичито, где и была задержана. Дети продолжали оставаться в России.

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