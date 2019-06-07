Генконсульство России раскритиковало приговор россиянке в США

Генконсульство России в Хьюстоне раскритиковало решение американского суда, приговорившего гражданку России и США Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения за похищение и вывоз собственных детей из страны, а также за «вымогательство международного масштаба». Об этом говорится в Twitter-аккаунте дипмиссии.

«Дело Б.А.Осиповой — это очередной случай грубого нарушения прав российских граждан властями США», — заявили дипломаты. По их словам, россиянку приговорили к тюремному сроку за то, что она попросила своего бывшего мужа платить алименты.

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В сообщении подчеркивается, что решение американского суда несправедливо и негуманно, в связи с чем генконсульство будет добиваться его пересмотра.

Ранее 7 июня Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) признал 38-летнюю россиянку виновной и постановил вернуть детей в США.

По версии следствия, в 2014 году Осипова вывезла из страны двух детей без согласования с мужем. К тому моменту супруги начали бракоразводный процесс. В России женщина родила третьего ребенка: у пары двое совместных детей, старший ребенок рожден от первого брака россиянки.

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