В Австралии разбился о скалы создатель саундтрека к «Бригаде»

Диджей и композитор, один из создателей музыкального проекта Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии, разбившись о скалы. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Михаил Козырев.

«Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет», — сообщил он. Погибшему было 47 лет.

Андрей Иванов является одним из создателей проекта Triplex, который специализируется на электронной музыке. В 2000 году проект прославился записью саундтреков к кинофильмам и телесериалам. Самый известный — к телесериалу «Бригада». Также известно, что спустя два года вместе с рок-группой Apocalyptica был записан трек к фильму «Бой с тенью».

О трагедии, случившейся в Австралии, написало издание Daily Mail. По информации издания, супруга Иванова получила несколько ссадин и сломала два пальца.