Смерть создателя саундтрека к «Бригаде» в Австралии попала на видео

dailymail.co.uk

Смерть диджея, одного из создателей саундтрека к сериалу «Бригада» Андрея Иванова попала на видео. Ролик опубликовал Daily Mail.

На записи видно, как волна накрывает и уносит с берега 47-летнего Иванова и его супругу, 45-летнюю Юлию. Жена музыканта смогла вернуться на берег. Отмечается, что спасатели обнаружили тело Иванова спустя полчаса. Это произошло на севере пляжа Бонди, который считается одной из самых популярных туристических точек Австралии.

О смерти композитора стало известно 16 февраля. Иванов был создателем и участником проекта Triplex, который в 2000 году прославился записью саундтреков к кинофильмам и телесериалам. Самый известный — к сериалу «Бригада»; также вместе с рок-группой Apocalyptica музыканты записали трек к фильму «Бой с тенью».

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