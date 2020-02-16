Во Франции предложили «вышвырнуть ублюдка Павленского» после скандала с секс-видео

Член Национального собрания Франции от партии «Вперед, Республика!» Брюно Кестель предложил вышвырнуть из страны российского художника-акциониста Петра Павленского после публикации компрометирующего секс-видео с Бенжаменом Гриво, считавшегося любимчиком президента Франции Эммануэля Макрона в гонке за пост мэра Парижа. Об этом сообщается в Twitter телеканала LCP.

«Его нужно просто вышвырнуть из страны! Он — политический беженец, приехал сюда просить убежище, а ведет себя как ублюдок, не имея представления о том, как себя прилично вести в просвещенном обществе», — сказал Кестель. Он добавил, что Павленского надо отправить на самолете в Россию, где художник должен попробовать сделать то же самое в отношении президента России Владимира Путина.

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15 февраля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали Павленского именно из-за скандала с видео политика, который снял свою кандидатуру с выборов мэра. На следующий день была задержана французская подруга россиянина.

До этого в полиции сообщали, что также разыскивали Павленского со 2 января за «причинение вреда в составе банды опасным способом». Известно, что на новогодней вечеринке художник вступил в конфликт с другими ее участниками, которые разбили бутылку о его голову. Павленский пригрозил отомстить обидчикам, взяв кухонный нож. В итоге два человека получили ранения, защита россиянина при этом отрицает его причастность к их нанесению.

Акционист покинул Россию вместе с бывшей гражданской женой Оксаной Шалыгиной и детьми в январе 2017 года и получил политическое убежище во Франции. Эмиграцию художник объяснил тем, что его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера. В ноябре 2018 года пара рассталась по инициативе Шалыгиной.

В октябре 2014 года Павленский отрезал себе мочку уха на крыше Института имени Сербского. В ноябре 2013-го он прибил мошонку к брусчатке на Красной площади.

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