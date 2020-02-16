Подругу Павленского арестовали во Франции вслед за ним

Подруга российского художника-акциониста Петра Павленского была арестована во Франции вслед за ним после публикации компрометирующего видео с Бенжаменом Гриво, считавшегося любимчиком президента Франции Эммануэля Макрона в мэрской гонке Парижа. Об этом сообщает BFM.

Известно, что 29-летняя уроженка французского города Мец также получила упомянутое видео от Павленского. Она рассказала, что состоит в отношениях с Павленским с января 2019 года. Пару допросят после жалобы Гриво за вмешательство в личную жизнь и распространение приватной информации без его согласия.

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15 февраля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали Павленского. Из-за публикации видео Гриво снял свою кандидатуру с выборов мэра.

Полиция сообщила, что разыскивала Павленского со 2 января за «причинение вреда в составе банды опасным способом». Известно, что на новогодней вечеринке художник вступил в конфликт с другими ее участниками, которые разбили бутылку о его голову. Павленский пригрозил отомстить обидчикам, взяв кухонный нож. В итоге два человека получили ранения, защита россиянина при этом отрицает его причастность к их нанесению.

Акционист покинул Россию вместе с бывшей гражданской женой Оксаной Шалыгиной и детьми в январе 2017 года и получил политическое убежище во Франции. Эмиграцию художник объяснил тем, что его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера. В ноябре 2018 года пара рассталась по инициативе Шалыгиной.

В октябре 2014 года Павленский отрезал себе мочку уха на крыше Института имени Сербского. В ноябре 2013-го он прибил мошонку к брусчатке Красной площади.

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