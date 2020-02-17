Пожелание войны каждой семье от российского губернатора объяснили

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, пожелавший, чтобы «каждую семью затронула война», допустил оговорку из-за волнения перед собравшимися ветеранами. Так его слова объяснили в пресс-службе главы региона, передает РИА Новости.

Там пояснили, что выступление было «волнительно» для Паслера, потому что война — «личная тема», которая «коснулась каждой семьи». Как добавили в пресс-службе, присутствующие в зале поняли, что это была оговорка, и поддержали губернатора аплодисментами.

14 февраля Денис Паслер выступал с речью на праздничном концерте в честь старта Года памяти и славы в спорткомплексе «Оренбуржье» и оговорился. «Нам хотелось бы, чтобы каждую семью затронула война», — заявил губернатор на открытии мероприятия.

Кроме того, в продемонстрированном зрителям и опубликованном в соцсетях правительства региона ролике ошибочно была указана дата 40 августа 1941 года и допущена грамматическая ошибка в слове «пенициллин». Как уточнили в пресс-службе, в соцсетях правительства Оренбургской области заменили ролики к 75-летию Победы, убрав из него ошибки в субтитрах и несуществующую дату «40 августа».

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