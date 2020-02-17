Российский врач с ВИЧ покончил с собой из-за диагноза

В Москве ВИЧ-инфицированный врач-терапевт городской поликлиники покончил с собой из-за диагноза. Об этом сообщает агентство «Москва».

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Его тело нашли 15 февраля в квартире во 2-м Колобовском переулке. «По словам его знакомой, последние две недели он неоднократно говорил о суициде из-за болезни, в том числе из-за проблем в отношениях с родителями», — сообщил собеседник агентства.

Погибшему было 27 лет.

11 февраля Юрий Дудь выпустил на YouTube-канале «вДудь» фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят». За несколько дней видео набрало более девяти миллионов просмотров. По словам автора, тема была выбрана для того, чтобы рассказать россиянам, в первую очередь молодежи, о самом заболевании и тем самым побороть регулярную дискриминацию в отношении ВИЧ-положительных внутри страны. Его показ прошел в Госдуме.

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