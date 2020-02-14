В Госдуме организовали просмотр нового фильма Юрия Дудя

В Госдуме организовали просмотр нового фильма журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России. Об этом сообщил депутат от КПРФ Валерий Рашкин в своем Twitter-аккаунте.

«Такой вот немного неожиданный выбор для Дня святого Валентина», — написал парламентарий. Он также опубликовал скриншот письма с приглашением.

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова пояснила Telegram-каналу «Подъем», что это личная инициатива одного депутата. По ее словам, просмотр организовал зампредседателя комитета по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

«В одном из кабинетов Думы кто-то что-то смотрит, один из депутатов пригласил другого. Теперь на Дуде они решили пиариться», — подчеркнула Кашеварова.

Новый фильм Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» вышел 11 февраля на YouTube-канале «вДудь». За несколько дней видео набрало более девяти миллионов просмотров. По словам автора, тема была выбрана для того, чтобы рассказать россиянам, в первую очередь молодежи, о самом заболевании и тем самым побороть регулярную дискриминацию в отношении ВИЧ-положительных внутри страны.

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