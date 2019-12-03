Юрий Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым

Журналист Юрий Дудь заявил, что не готовился к интервью с телеведущим Дмитрием Киселевым. Об этом он упомянул во время беседы с музыкантом Юрием Бардашом, запись их разговора доступна на YouTube-канале «вДудь».

«Камон, я только к Киселеву не готовился, а к тебе готовился», — заявил Дудь в ответ на удивление Бардаша. Музыкант поразился, что журналист знает о его сотрудничестве с известным артистом Andro.

Интервью Дудя с Киселевым, опубликованное в феврале 2019 года, в сети неоднократно называли провальным. После его публикации подписчики Дудя писали, что гость «уделал» видеоблогера. Комментаторы оставляли под роликом негативные комментарии, где неодобрительно отзывались о журналистских талантах Дудя и советовали ему сосредоточиться на общении с рэперами.

Спустя некоторое время негативную оценку этому выпуску дал телеведущий Владимир Познер. Он заявил, что Дудь «проиграл» своему гостю и «не дожал» его. Киселев в сентябре 2019 года также признался, что разочарован общением с Дудем.

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