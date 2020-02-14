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В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ

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Юрий Дудь
Юрий Дудь

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Салагай назвал фильм Дудя полезным, однако подчеркнул, что о подаче некоторых фактов можно подискутировать. «Но в целом в фильме приводится много важной информации», — добавил он.

Чиновник отметил, что, помимо прочего, фильм обращает внимание на необходимость бороться с дискриминацией в отношении ВИЧ-положительных. «Сегодня ВИЧ — это не приговор, и очень важно, чтобы человек, у которого эта инфекция диагностирована, проходил лечение и жил обычной жизнью», — заключил Салагай.

Ранее просмотр фильма Юрия Дудя организовали в Госдуме. Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова пояснила, что это была личная инициатива одного из депутатов.

Новый фильм Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» вышел 11 февраля на YouTube-канале «вДудь». За несколько дней видео набрало более девяти миллионов просмотров. По словам автора, тема была выбрана для того, чтобы рассказать россиянам, в первую очередь молодежи, о самом заболевании и тем самым побороть регулярную дискриминацию в отношении ВИЧ-положительных внутри страны.

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