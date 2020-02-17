Названы лучшие российские регионы по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область занимают лидирующие позиции регионального рейтинга по качеству жизни за 2019 год. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

В результате комплексного учета 70 показателей эксперты указали, что эти субъекты страны отличаются развитостью инфраструктуры, высоким уровнем развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития.

Также в первую десятку рейтинга вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. На них приходится около 40 процентов суммарного валового регионального продукта регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

Замыкают список Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. Причиной этого стали низкий уровень социально-экономического развития, низкие доходы жителей и высокий уровень безработицы.

12 декабря Росстат опубликовал исследование об обеспеченности российских семей продуктами питания. В нем говорится, что каждая шестая семья сообщила об ухудшении своего питания за последний год, обратного мнения придерживаются 12 процентов. Подавляющее большинство, 71,3 процента, не заметили изменений в рационе. В среднем российские семьи тратят на еду более трети расходов — 34,3 процента. Больше всего уходит у семей, в которых только пенсионеры, — 40,6 процента.

В августе 2019 года Санкт-Петербург оказался лидером рейтинга среди регионов России по числу пациентов с впервые в жизни выявленными психическими расстройствами. Количество выявленных и зарегистрированных случаев в северной столице (4,7 тысячи) почти в два раза превышает показатели Москвы (2,8 тысячи), оказавшейся на втором месте.

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