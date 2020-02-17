Дизайнер выпустил на подиум модель с расстегнутой ширинкой без нижнего белья

Британский дизайнер Гарет Райтон (Gareth Wrighton) выпустил на подиум модель в шортах с расстегнутой ширинкой и без нижнего белья. Фотография появилась в одном из фан-аккаунтов в Instagram.

Показ новой коллекции осень-зима 2020 состоялся 15 февраля в рамках Недели моды в Лондоне. На опубликованном фото манекенщик запечатлен во время дефиле в укороченном трехцветном свитере с надписью Vote for Bush и шортах с принтом в виде миньонов, ширинка которых была полностью расстегнута.

На ногах модели кеды Converse желтого и синего цвета. Образ дополняют рисунки на лице, напоминающие боевую раскраску, и скейтборд с изображением актрисы Дженифер Лоуренс в руках.

Ранее на этой же Неделе моды дизайнер Ричард Куинн (Richard Quinn) заставил моделей показывать зубы на подиуме ради рекламы. Участницы шоу улыбались из-за спонсорства международной компании Colgate, производящей средства для гигиены рта. Гостям мероприятия подарили зубную пасту и щетки марки двух видов: угольные и бамбуковые.

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