Отказавшийся от эвакуации россиянин рассказал о зараженном Ухане

Ситуация в китайском городе Ухане, где произошла вспышка коронавируса, в целом стабильная, в городе достаточно продуктов, паники нет. Об этом рассказал ТАСС отказавшийся от эвакуации российский студент Чжуннаньского университета экономики и права Станислав.

По его словам, некоторые жители города не особо понимают, что такое вирус, видят опасность там, где ее нет. «В целом все нормально, никто не кидается на китайцев с фразами "выпустите нас из этого города"», — сказал он.

На вопрос о том, усугубляются ли меры контроля в Ухане, россиянин рассказал, что практически все вузы города ввели ограничение на выход из университета. Если еще неделю назад им разрешали покидать город, то сейчас рекомендуют не покидать территории вуза. При этом какие-либо запреты на общение между студентами отсутствуют.

Станислав отметил, что такая обстановка немного тяготит, поскольку все закрыто, а преподаватели уехали. «Пока занимаемся самоподготовкой», — сказал он.

Что касается продовольствия, то в Чжуннаньском университете экономики и права существует специальная доставка. Студенты предварительно составляют список необходимых продуктов, которые привозят раз в неделю. Также можно заказать готовую еду в столовой университета.

По словам россиянина, на территории его вуза осталось около 100 студентов, все — иностранцы. Китайские студенты покинули кампус еще перед китайским Новым годом. По словам Станислава, в кампусе находятся те иностранцы, чьи страны пока еще не эвакуировали своих граждан. Также некоторые остаются из-за финансовых соображений.

Ранее пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров заявил, что среди заболевших новым типом коронавируса на территории КНР россиян нет.

По данным на 17 февраля, в провинции Хубэй Число зараженных новым коронавирусом превысило 58,1 тысячи человек, из них умерли 1696. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

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