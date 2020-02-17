В китайской провинции Хубэй запретили движение пешеходов и транспорта

Власти китайской провинции Хубэй в центральной части Китая выпустили распоряжение, по которому запрещается движение пешеходов и всех видов транспортных средств. Об этом сообщает «Интерфакс».

Жителям предписано оставаться по домам, исключение сделано лишь для врачей и работников организаций, связанных с обеспечением жизнедеятельности. Однако даже для них разработаны специальные маршруты, от которых нельзя отклоняться.

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На дорогах могут появляться исключительно автомобили со спецпропусками, которые выдаются машинам либо экстренных служб, либо развозящих предметы первой необходимости.

За нарушение запрета предусматривается задержание на срок до 10 суток, денежный штраф и лишение водительских прав.

Ранее 17 февраля стало известно, что в провинции Хубэй Число зараженных новым коронавирусом превысило 58,1 тысячи человек, из них умерли 1696. Число инфицированных в административном центре Хубэя городе Ухане, считающемся главным источником распространения пневмонии, превысило 41,1 тысячи. более чем 8 тысяч зараженных в Хубэе находятся в тяжелом состоянии, а более 1,7 тысячи — в критическом.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

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