Смертность от коронавируса резко возросла

Число зараженных новым коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 58,1 тысячи человек, из них умерли 1696, выздоровели 6639 жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Таким образом, за сутки официальный уровень смертности составил порядка 2,91 процента вместо 2,83 процента днем ранее. Число инфицированных в административном центре Хубэя городе Ухане, считающемся главным источником распространения пневмонии, превысило 41,1 тысячи. На втором и третьем месте — Сяогань и Хуанган, где число зараженных составило около 3,2 тысячи и 2,8 тысячи.

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Согласно оценке врачей, более чем 8 тысяч зараженных в Хубэе находятся в тяжелом состоянии, а более 1,7 тысячи — в критическом. Под наблюдением медиков остается порядка 71,6 тысячи жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.

Ранее стало известно, что в китайском городе Тайчжоу провинции Чжэцзян начали производить первое возможное лекарство от вируса. Речь идет о препарате Favipiravir, который получил китайское название 法维拉韦 («Фавэйлавэй»).

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

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