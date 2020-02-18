Посол России в Турции назвал депортацию черкесов легендой и подвергся критике

Черкесская диаспора в Турции подвергла критике слова российского посла в Анкаре Алексея Ерхова, который назвал депортацию черкесов с территории Российской империи после Кавказской войны красивой легендой. Об этом сообщает турецкая газета Daily Sabah.

По словам представителей диаспоры, подобные заявления оскорбительны и являются попыткой манипулировать историческими фактами. «Черкесы — это сообщество, которое жило на северо-западе Кавказа в течение тысяч лет и отметилось значительными культурными достижениями в этот период времени. Они жили в мире со своими соседями и веками сопротивлялись атакам с севера, запада и востока», — заявили они.

В диаспоре призвали Ерхова не пытаться пересмотреть историю, а сосредоточиться на налаживании отношений между Россией, Турцией и проживающими там черкесами.

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Ранее в феврале Ерхов в ходе интервью агентству Sputnik заявил, что вокруг событий Кавказской войны 1817-1864 годов «накручено огромное количество стереотипов, мифов и легенд», в том числе и легенда о так называемом исходе черкесов с Северного Кавказа в Турцию. По его словам, по окончании Кавказской войны горцам, которые устраивали регулярные набеги на русское население, было предложено либо переселиться на равнину и заняться производительным трудом, либо эмигрировать в «братскую Турцию». «Кто-то решил уехать — и уехали, правда, натерпелись: голод, холод, болезни и по дороге, и по прибытии. Кто-то решил остаться — и остались. Натерпелись и они — на сей раз вместе с другими народами России и Советского Союза, правда, по другим причинам», — пояснил российский посол. При этом он подчеркнул, что не стоит представлять Россию маниакально одержимой жаждой географической экспансии и этнических чисток страной, которая напала на своих якобы мирных соседей, и отметил, что история не кажется столь однозначной, если вспомнить об агрессивных действиях самих горцев.

Выселение черкесов и ряда других кавказских народов в Турцию произошло в 1860-х годах. Горцев сгоняли на северо-восточное побережье Черного моря, откуда их затем переправляли на судах в турецкую Анатолию. Зачастую им приходилось находиться в пересылочных пунктах в течение нескольких месяцев, в итоге многие умирали от голода, холода и болезней. По различным оценкам, в результате действий российских властей погибли от 300 тысяч до 4 миллионов черкесов.

В настоящее время черкесы (которые также называют себя адыгами) составляют одну из самых крупных этнических диаспор в Турции: в общей сложности на территории страны проживают от 1,5 до 3 миллионов черкесов.

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