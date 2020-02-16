Послу России в Турции пригрозили «возвести небоскребы из черепов ваших военных»

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу «Звезда», что снова получил в свой адрес оскорбления и угрозы.
«Из последних, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи как: "Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных" и "Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови" и так далее», — сообщил дипломат.
По словам Ерхова, такие сообщения невозможно не воспринимать всерьез, однако он меньше всего волнуется за свою безопасность, так как его хорошо охраняют. В то же время посол подчеркнул важность пресечения разжигания ненависти между народами России и Турции. «Такая атмосфера может привести к тому, что под угрозой окажется все здание турецко-российских отношений», — добавил он.
Об угрозах в свой адрес Ерхов впервые сообщил 13 февраля, уточнив, что это произошло из-за событий в Сирии, где в последние недели сирийская армия, поддерживаемая Россией, ведет активное наступление на позиции протурецких боевиков. В дипмиссии позднее рассказали об усилении охраны российского посольства в Анкаре.
В декабре 2016 года в турецкой столице был застрелен тогдашний российский посол в Анкаре Андрей Карлов. Дипломата убил бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. В то время сирийская армия при поддержке российской авиации вела наступление на позиции повстанцев в провинции Алеппо.