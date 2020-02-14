В Турции усилили меры безопасности из-за угроз российскому послу

Власти Турции усилили охрану в российском посольстве в Анкаре из-за угроз в адрес посла Алексея Ерхова. Об этом рассказала пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова, передает РИА Новости.

«Ситуация в последнее время на самом деле обострилась, и в связи с этим по нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности», — отметила она.

Касимова добавила, что вряд ли за угрозами в адрес посла последуют какие-либо действия. Несмотря на это, дипмиссии «приходится с этим считаться», сказала пресс-атташе.

13 февраля посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес после начала боевых действий в сирийском Идлибе. По его словам, в социальных сетях появилась антироссийская истерия от турецких пользователей.

В понедельник, 10 февраля, Минобороны Турции сообщило о гибели пяти турецких военных в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе сирийской армией. В ответ Вооруженные силы Турции обстреляли 115 целей Сирии и нейтрализовали 101 сирийского военного.

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