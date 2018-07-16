Турция поблагодарила Россию за поддержку во время попытки госпереворота

Турция благодарна России за поддержку правительства во время попытки госпереворота два года назад. Об этом агентству ТАСС заявил посол Турции Хюсейин Дириоз.

«Турция благодарит Россию за то, что она была одной из первых стран, которая поддержала законное правительство и осудила незаконные действия путчистов», — сказал он.

15 июля 2016 года в Турции произошел путч, в результате которого погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. Переворот закончился неудачно. На следующий день после этого президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что Россия придерживается принципиальной линии на категорическую недопустимость антиконституционных действий и насилия.

Как сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека, за два года власти страны арестовали 160 тысяч человек, из армии и с государственной службы уволено более 150 тысяч человек. Были закрыты 12 неправительственных организаций, три газеты и один телеканал. Помимо этого, работы лишились 199 академиков.

После переворота ухудшились отношения Анкары с Евросоюзом. В Брюсселе раскритиковали последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары, также была приостановлена подготовка к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

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