Посол России в Турции извинился за слова о депортации черкесов

Посол России в Турции Алексей Ерхов, назвавший депортацию черкесов с территории Российской империи после Кавказской войны красивой легендой, встретился с представителями черкесской диаспоры в Анкаре и извинился перед ними. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает «Кавказ.Реалии».

В ходе встречи представители Федерации кавказских обществ в Турции отметили, что посол оскорбил историческую память черкесского народа и исказил его историю. В результате его слова вызвали большое возмущение среди черкесов, проживающих в разных странах.

В ответ Ерхов заявил, что расстроен из-за того, что его слова задели чувства черкесов, и подчеркнул, что не хотел, чтобы его высказывания трактовали подобным образом.

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Ранее в феврале Ерхов в ходе интервью агентству Sputnik заявил, что вокруг событий Кавказской войны 1817-1864 годов «накручено огромное количество стереотипов, мифов и легенд», в том числе и легенда о так называемом исходе черкесов с Северного Кавказа в Турцию. По его словам, горцы не были мирными соседями для русского населения и регулярно устраивали набеги на него, поэтому российским властям пришлось принять меры. При этом, подчеркнул посол, у черкесов был выбор: переселиться на равнину и начать трудиться или эмигрировать в «братскую Турцию».

Черкесская диаспора в Турции подвергла слова Ерхова критике и обвинила его в попытке манипулировать историческими фактами.

Выселение черкесов и ряда других кавказских народов в Турцию произошло в 1860-х годах. Горцев сгоняли на северо-восточное побережье Черного моря, откуда их затем переправляли на судах в турецкую Анатолию. Зачастую им приходилось находиться в пересылочных пунктах в течение нескольких месяцев, в итоге многие умирали от голода, холода и болезней. По различным оценкам, в результате действий российских властей погибли от 300 тысяч до 4 миллионов черкесов.

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