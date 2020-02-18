Импульсивная покупка сделала женщину мультимиллионершей

Жительница австралийского города Мельбурн, штат Виктория, утверждает, что импульсивная покупка лотерейного билета сделала ее мультимиллионершей. Об этом сообщает портал UPI.

Пожелавшая сохранить анонимность австралийка купила лотерейный билет TattsLotto на официальном сайте лотереи. В субботу, 15 февраля, она проверила результаты игры и обнаружила, что стала победительницей. «Я подумала: "Вау! Не может быть! Такого не бывает"», — вспоминает она. Комбинация чисел 4-24-21-3-11-39 принесла удачливой женщине 2,5 миллиона австралийских долларов (106,4 миллиона рублей).

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«Это была моя первая игра за последние несколько месяцев, — рассказывает она. — Я всегда представляла, как было бы здорово сорвать джекпот и помочь семье». На выигранные деньги победительница планирует закрыть матери ипотеку, купить собственный дом и отправиться в путешествие. «Не знаю пока, куда именно, но на Санторини сейчас очень хорошо», — отметила австралийка.

В 2019 году сообщалось, что жительница американского города Гранд-Рапидс, штат Мичиган, узнала о своем крупном выигрыше в лотерею, пролистывая ленту новостей на Facebook. Сумма ее денежного приза составила пять миллионов долларов (318 миллионов рублей по текущему курсу).

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