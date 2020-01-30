Мультимиллионерша сорвала в лотерее миллионный куш

Жительница американского города Дарем, штат Северная Каролина, выиграла в лотерее миллион долларов (62,7 миллиона рублей). Об этом сообщает информационный портал UPI.

В августе 2018 года Линда Тейт (Linda Tate) сорвала в лотерее крупный джекпот — четыре миллиона долларов (250,9 миллиона рублей). В 2020 году она решила вновь попытать удачу и купила в местном магазине билет мгновенной лотереи за 30 долларов (1,9 тысячи рублей).

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В итоге Тейт в очередной раз получила миллионный куш. Мультимиллионерша не уточнила, на что она планирует потратить денежный приз.

28 января стало известно, что житель американского города Пуэбло, штат Колорадо, неделю носил в кармане выигрышный лотерейный билет и не знал, что стал обладателем ключа к богатству. Размер его выигрыша составил два миллиона долларов (125,5 миллиона рублей по текущему курсу).

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