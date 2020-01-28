Мужчина больше недели носил в кармане ключ к богатству и не знал об этом

Житель американского города Пуэбло, штат Колорадо, неделю носил в кармане выигрышный лотерейный билет и не знал, что стал обладателем ключа к богатству. Об этом сообщает издание UPI.

В начале января Пол Т. (Paul T.) приобрел билет в супермаркете в городе Литлтон, штат Колорадо. В результате розыгрыша пять из пяти чисел в его билете совпали. Однако американец обнаружил, что стал победителем, только неделю спустя. Все это время билет лежал у него в кармане. Размер выигрыша составил два миллиона долларов (124,9 миллиона рублей).

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Куш оказался кстати, так как семья Пола испытывала финансовые трудности из-за расходов на лечение и обучение. В 2019 году родственники мужчины перенесли три серьезные операции, кроме того, необходимы были средства на оплату учебы его ребенка в колледже. Победитель заявил, что несмотря на выигрыш, до пенсии продолжит работать и ездить в командировки по пять дней в неделю.

Супермаркет, где был приобретен билет, тоже получит бонус в размере трех тысяч долларов (187,5 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что житель американского города Колониал-Бич, штат Вирджиния, исполнил прихоть жены и выиграл в лотерею полмиллиона долларов (31,2 миллиона рублей). Мужчина утверждает, что отправился в магазин только для того, чтобы купить новую зажигалку для нее, а заодно решил приобрести себе и ей по два лотерейных билета.

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