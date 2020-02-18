Раскрыт секрет популярной женской резинки для волос

Основательница бренда Invisibobble раскрыла секрет создания популярной во всем мире резинки-пружинки для волос. Ее историю опубликовал Daily Mail.

Швейцарка Софи Треллес-Тведе (Sophie Trelles-Tvede) придумала новый дизайн резинки в 18 лет после университетской вечеринки. По правилам, на мероприятие нельзя было брать ничего кроме одежды. Поэтому, когда девушке понадобилось собрать волосы в хвост, она перевязала их с помощью шнура от телефонной трубки, неиспользуемой в доме.

На следующее утро студентка обнаружила, что проснулась без головной боли и заломов на волосах, которые часто оставляют обычные резинки для волос. Она рассказала об этом своему молодому человеку, который в настоящий момент является ее бизнес-партнером, и пара начала работать над дизайном резинки-пружинки.

«Мы попросили мужчину, производящего телефонные шнуры, соединить один из них в замкнутый круг», — рассказала Треллес-Тведе. По словам девушки, первая партия марки Invisibobble получилась ужасной, и она столкнулась с насмешками и критикой со стороны знакомых.

Несмотря на это, пара продолжила работать над изобретением. В дальнейшем в качестве упаковки была выбрана прозрачная коробка, куда помещались три резинки. Комплекты начали продавать по пять фунтов (416 рублей). К окончанию университета компания Треллес-Тведе имела оборот в пять миллионов фунтов (416 миллионов рублей).

Сейчас марка Invisibobble производит не только резинки-пружинки, но и другие аксессуары для волос. Ассортимент марки продается по всему миру, принося ее основательнице 16 миллионов фунтов (более миллиарда рублей) в год. Она входит в рейтинг самых богатых европейцев до 30 лет по версии журнала Forbes.

В сентябре 2018 года популярные в 90-х ugly scrunchies («уродливые резинки для волос») снова стали популярным трендом. Текстильные резинки появились в Instagram-аккаунтах у множества знаменитостей и модных блогеров, таких как Ким Кардашьян, Рита Ора, Хейли Болдуин, Белла Хадид, ее сестра Джиджи и другие. Помимо этого, аксессуар для волос появился на полках известных магазинов: Mango, Bershka, H&M и Topshop.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!