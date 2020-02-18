Раскрыта дата выхода дешевого iPhone

Apple представит следующий iPhone 31 марта. Дату презентации и выхода девайса в продажу раскрыли инсайдеры немецкого портала iPhone-Ticker.

По информации близких к цепочке производства источников, Apple намерена выпустить дешевый смартфон, который будет называться iPhone SE 2 или iPhone 9. Сообщается, что бюджетная модель поступит в продажу 3 апреля.

Apple не в первый раз собирается провести весеннюю презентацию. 25 марта 2019 года компания показала Apple Card и сервис Arcade, 27 марта 2018 года прошло мероприятие, посвященное образованию и выходу бюджетных iPad.

В заявлении от 17 февраля Apple заметила, что поставки iPhone по всему миру будут ограничены из-за эпидемии коронавируса. Компания также подчеркнула, что ее доходы по итогам квартала будут ниже, чем прогнозировалось ранее.

В начале февраля сетевые информаторы Fast Company заявили, что стоимость дешевого iPhone составит 399 долларов или около 25 тысяч рублей. Близкий к цепочке поставок источник уверен, что производитель намеренно удержит доступную цену ради успешной экспансии на развивающихся рынках.

О планах Apple выпустить преемника популярного iPhone SE стало известно в октябре 2019 года. Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что компания представит новый смартфон с дизайном iPhone 8, процессором А13, тремя гигабайтами оперативной памяти и одинарной камерой. Оригинальный iPhone SE вышел в марте 2016 года.

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