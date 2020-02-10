Раскрыта цена дешевого iPhone

Стоимость нового iPhone SE составит 399 долларов. Об этом сообщили источники издания Fast Company.

Цена дешевого iPhone была раскрыта знакомым с планами поставок девайса инсайдером. По его информации, стоимость нового смартфона останется на уровне вышедшего в марте 2016 года iPhone SE. Источник полагает, что Apple намерена удержать цену низкой для успешной экспансии на развивающихся рынках, включая индийский.

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По мнению другого эксперта, ценообразование может быть обусловлено высокой конкуренцией на рынке Китая. Согласно его отчету, Apple нуждается в недорогом устройстве для глобального рынка, чтобы навязать конкуренцию производителям Android-смартфонов.

Релиз доступного iPhone ожидается в марте. В конце января авторитетный инсайдер Эван Бласс подтвердил слухи о том, что дешевый смартфон Apple получит аналогичный iPhone 8 дизайн.

В октябре 2019 года аналитик Мин-Чи Ко впервые заявил о планах американской компании на выпуск преемника успешного на глобальном рынке iPhone SE. Согласно его прогнозу, аппарат получит 4,7-дюймовый IPS-дисплей, актуальный чип А13, 3 гигабайта оперативной памяти, одинарную камеру.

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