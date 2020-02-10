Раскрыта цена дешевого iPhone

Стоимость нового iPhone SE составит 399 долларов. Об этом сообщили источники издания Fast Company.
Цена дешевого iPhone была раскрыта знакомым с планами поставок девайса инсайдером. По его информации, стоимость нового смартфона останется на уровне вышедшего в марте 2016 года iPhone SE. Источник полагает, что Apple намерена удержать цену низкой для успешной экспансии на развивающихся рынках, включая индийский.
По мнению другого эксперта, ценообразование может быть обусловлено высокой конкуренцией на рынке Китая. Согласно его отчету, Apple нуждается в недорогом устройстве для глобального рынка, чтобы навязать конкуренцию производителям Android-смартфонов.
Релиз доступного iPhone ожидается в марте. В конце января авторитетный инсайдер Эван Бласс подтвердил слухи о том, что дешевый смартфон Apple получит аналогичный iPhone 8 дизайн.
В октябре 2019 года аналитик Мин-Чи Ко впервые заявил о планах американской компании на выпуск преемника успешного на глобальном рынке iPhone SE. Согласно его прогнозу, аппарат получит 4,7-дюймовый IPS-дисплей, актуальный чип А13, 3 гигабайта оперативной памяти, одинарную камеру.