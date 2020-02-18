Россиянам позволят снимать наличные при оплате услуг в кафе и отелях

Россияне смогут снимать наличные средства с карт в кафе, отелях, аптеках и на заправках при оплате услуг. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в платежных системах.

Отмечается, что MasterСard работает над тем, чтобы опция «Наличные с покупкой» была доступна в кафе, ресторанах и отелях. Для этого в платежной системе планируется расширение партнерской сети. Представитель Visa отметил, что система собирается присоединить к сервису аптечные сети и автозаправки. Также ввести услугу в точках общепита и на заправках намерен банк «Зенит».

Ожидается, что Ак Барс Банк проведет эксперимент по выдаче наличных вместе с оплатой заказа в кафе во втором квартале текущего года. По словам руководителя направления по развитию социальных проектов и кассовых решений для партнеров Алексея Бахаев, при оплате заказа можно будет получить сумму не более пяти тысяч рублей. С карты будут списаны средства и за заказ, и за выданные наличные.

Сбербанком были оборудованы три тысячи магазинов по всей стране, где можно снять наличные, а также оплатить услуги ЖКХ. По словам Бахаева, эта опция уже доказала свою эффективность. Он рассказал, что менее чем за год после его запуска россияне обналичили около десяти миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в четвертом квартале 2019 года более половины товаров и услуг в России впервые были оплачены безналично. Такие результаты показал анализ развития безналичных платежей в России, проведенный Сбербанком в рамках проекта «СберДанные». Доля таких расчетов составила 50,4 процента от общих расходов граждан, что на 4,5 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2018-го.

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