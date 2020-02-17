Основания для блокировки счетов россиян изменят

Центробанк собирается внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Представитель ЦБ пояснил изданию, что перечень критериев не обновляется уже восемь лет, то есть с момента их появления. Сейчас Центробанк предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными. Так, предлагается исключить основание, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы.

Также ЦБ предлагает убрать из перечня сложные расчеты по нестандартным схемам и внести новый критерий — когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги.

Банкам предлагается дать право отказывать в проведении операции в случае подозрений, что целью является отмывание денег или обналичивание. Кроме того, рассматривается вопрос включения в перечень регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц.

При этом кредитные организации вправе дополнить перечень своими критериями, характерными именно для них, учитывая масштаб, специфику и характер деятельности кредитной организации.

В январе сообщалось, что Госдуму внесут законопроект, который запретит российским банкам зарабатывать на формальном исполнении рекомендаций Центробанка по борьбе с отмыванием денег. В документе сказано, что банки не имеют права использовать дополнительные комиссии, сборы и другие вознаграждения под видом «антиотмывочных» мер.

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