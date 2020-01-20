Российским банкам запретят зарабатывать на «отмывании» денег

В Госдуму внесут законопроект, который запретит российским банкам зарабатывать на формальном исполнении рекомендаций Центробанка по борьбе с отмыванием денег. С соответствующим документом ознакомился «Коммерсант».

В проекте закона по борьбе с «дискриминационными практиками тарификации» говорится, что банки не имеют права использовать дополнительные комиссии, сборы и другие вознаграждения под видом антиотмывочных мер. Такое предложение направлено против массовой практики банков. Они вначале блокируют счета юридических лиц, а затем, чтобы перевести средства на другой счет, берут большие комиссии.

Как говорится в пояснительной записке, «явно дискриминационные тарифы» не предусмотрены законодательством и в нынешней практике превратились в «самостоятельную бизнес-функцию банков, в способ увеличения комиссионных доходов».

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Такую позицию поддерживают МВД, казначейство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Замглавы ведомства Андрей Кашеваров еще 12 декабря отмечал, что сейчас банки рассуждают так: «поделись 10 процентами, и у тебя деньги стали чистыми».

В ЦБ инициативу поддержали частично. Регулятор считает, что отменять возможность повышения тарифов не стоит, но следует выделить список операций, которые нельзя считать легализацией доходов. В том числе это перечисление зарплаты, дивидендов, алиментов, пенсий, выплат на основании решений судебных органов и подобных оснований.

Предлагаемый законопроект также требует отменить различные комиссии при переводах от юридических лиц физическим в зависимости от суммы и назначения. В настоящее время, как правило, при превышении пороговых значений кредитные организации значительно повышают стоимость перевода — в среднем 1,5 процента при сумме от 150 тысяч рублей до пяти миллионов и 10-12 процентов при более значительном объеме средств.

В сентябре Минэкономразвития сообщало, что от блокировки счетов в рамках «антиотмывочного закона» пострадали 750 тысяч предпринимателей. За исключение из «черного списка» им пришлось платить комиссию и ждать около двух месяцев, потому что такое решение принималось только при участии ЦБ. В ряде случаев это приводило не только к проблемам, но и к банкротству компаний. В регуляторе обвиняли в такой практике формальный подход банков к блокировке, но сами кредитные организации объясняли свое рвение серьезными штрафами.

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