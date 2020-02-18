Общественники попросили обеспечить им участие в выработке госполитики

Секретарь Общественной палаты (ОП) России Лидия Михеева заявила, что общественные организации и объединения страны фактически участвуют в управлении делами государства, в связи с чем нужно прописать это в 114 статье Конституции. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает РАПСИ.

«И речь должна идти не столько об их поддержке, которая, конечно, тоже очень важна и об этом говорилось уже на наших заседаниях, сколько о том, чтобы эти общественные организации и объединения принимали участие в выработке и проведении государственной политики», — отметил Михеева, добавив, что этот вопрос обсуждался на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Секретарь ОП на заседании рабочей группы попросила обратить внимание на это предложение и поддержать его.

17 февраля было принято решение до 2 марта продлить срок рассмотрения поправок в Конституцию. Путин анонсировал изменения в Основной закон в ходе послания Федеральному собранию 15 января. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив президента, в которую вошли около 70 человек. По словам главы государства, поправки, которые он предложил, «продиктованы просто жизнью». Он отметил, что все инициативы будут вынесены на всероссийское голосование.

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