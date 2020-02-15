В Москве прошел митинг за голосование по Конституции

Около 300 человек приняли участие в Москве в согласованном митинге в поддержку всенародного голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве, пишет ТАСС.

Мероприятие состоялось на Суворовской площади и завершилось без происшествий. Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии. В то же время в ведомстве опровергли данные о том, что митинг собрал несколько тысяч участников. МВД разместило сделанный с беспилотника фотоснимок, подтверждающий немногочисленность собравшихся.

13 февраля российский лидер предложил провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который станет выходным. По предварительным данным, речь идет о среде 22 апреля. При этом он отметил, что выходной не должен быть объявлен за счет праздников — майских или новогодних.

Путин анонсировал изменения в Основной закон в ходе послания Федеральному собранию 15 января. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив президента, в которую вошли около 70 человек. По словам главы государства, поправки, которые он предложил, «продиктованы просто жизнью». Он отметил, что все инициативы будут вынесены на всероссийское голосование.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!