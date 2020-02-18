Актер из «Шерлока» бил детей и называл их мелкими подонками

Британский актер Мартин Фриман признался, что бил и оскорблял своих детей. Об этом сообщает издание The Times.

Артист из «Шерлока» рассказал, что порол 14-летнего Джо и 11-летнюю Грейс, когда они были младше. Кроме того, он несколько раз называл их мелкими подонками. При этом, по словам звезды, у него с бывшей партнершей, актрисой Амандой Аббингтон была договоренность, что ни один из них не будет вести себя подобным образом.

«Я знаю, что не должен был этого делать, но в мире столько представлений о том, что воспитание детей должно быть чем-то прекрасным, что это заставляет людей чувствовать себя плохо. Но это не прекрасно. То есть это лучшее из того, что я делаю в жизни, но это не означает, что воспитание детей не является трудным», — поделился Фриман. Он отметил, что не гордится своими поступками, однако добавил, что поступил бы так снова.

Актер получил наибольшую известность благодаря роли доктора Ватсона в сериале «Шерлок». Он также появлялся в фильмах «Реальная любовь», «Типа крутые легавые», «Черная пантера», «Зомби по имени Шон» и франшизе «Хоббит».

Весной 2019 года актриса Николь Кидман рассказала, что не разрешает детям пользоваться телефонами и не позволяет регистрироваться в социальных сетях. У артистки две дочери от музыканта Кита Урбана.

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