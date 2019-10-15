Актер из «Мстителей» угрожал убить жену и себя

Бывшая жена американского актера Джереми Реннера Сонни Пачеко заявила, что он угрожал убить ее и покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает портал TMZ.

Экс-супруга артиста, которая судится с ним за право опеки над шестилетней дочерью Авой, рассказала, что в ноябре прошлого года ее муж употребил алкоголь и кокаин в клубе, а затем начал говорить об убийстве жены: «Я не могу больше иметь с ней дело, я хочу, чтобы она исчезла». В судебных документах также говорится, что однажды актер засунул себе в рот пистолет, а затем

внезапно выстрелил в потолок. В это время его дочь спала в другой комнате.

Женщина, желающая добиться единоличной опеки над ребенком, указала в документах, что Реннер злоупотребляет психоактивными веществами, а также часто прибегает к эмоциональному насилию и словесным оскорблениям. По ее словам, няня слышала от артиста, что он собирается убить бывшую супругу, так как для их ребенка «лучше остаться без родителей, чем иметь такую мать, как Сонни». Кроме того, отмечается, что шестилетняя Ава говорила Сонни Пачеко, что в дом отца приходят разные женщины.

Сам Реннер опроверг информацию о том, что он злоупотребляет наркотиками и алкоголем. Он считает, что обвинения со стороны бывшей жены обусловлены ее психологическими проблемами, поэтому звезда настаивает на том, чтобы суд ограничил ее совместное время с Авой до тех пор, пока женщина не пройдет курс лечения.

Джереми Реннер известен по таким фильмам, как «Мстители», «Афера по-американски», «Город воров», «Охотники на ведьм» и «Прибытие». В 2017 году журнал Forbes назвал его самым прибыльным актером. Студии получали с проката по 93 доллара за каждый доллар, который был выплачен ему в качестве гонорара.

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