Бывшая жена звезды «Мстителей» разослала его голые фото ради опеки над ребенком

Актер Джереми Реннер заявил, что его бывшая супруга Сонни Пачеко отправила его обнаженные фотографии адвокату и представителю органов опеки, который занимается вопросом о том, с кем останется жить их дочь Ава. Об этом во вторник, 15 октября, пишет Mirror со ссылкой на документы судебного процесса бывших супругов.

Артист подчеркнул, что Пачеко получала снимки от него, когда пара была в отношениях. Он объяснил действия бывшей жены тем, что она якобы хочет «экстремально унизить его». О том, что именно запечатлено на фотографиях, не уточняется. Реннер добавил, что отправлял голые фото супруге в ответ на ее собственные обнаженные снимки.

Ранее Пачеко заявила, что Реннер угрожал убить ее и покончить жизнь самоубийством.

48-летний актер наиболее известен по роли Соколиного Глаза в фантастической серии «Мстители». Он сыграл в таких лентах, как «Афера по-американски», «Город воров» и «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса».

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