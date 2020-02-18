В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков

В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно. При этом доля людей с диагнозом «наркомания» снижается. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Института социологии РАН.

В документе отмечается, что такие люди «создают видимость законопослушных граждан», аккуратно обращаются с наркотиками выбирают более безопасные их разновидности, не привлекают внимание полиции и врачей. Они разработали стратегии самосдерживания, не страдают от физической зависимости, но признают психологическую. Благодаря такому механизму им удается сохранить свой социальный статус, однако их сложно выявить и подсчитать.

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Профессор Национального научного Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко указывает, что нерегулярные потребители обычно имеют сложности в семье или на работе из-за своих пристрастий, однако они не видят или не хотят видеть эти проблемы.

Опасность нерегулярного потребления запрещенных веществ в том, что через 10-15 лет оно все же перерастает в зависимость, утверждает заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии РУДН Александр Березкин. По его словам, около 80 процентов граждан с тяжелой зависимостью начинали с «легких» препаратов. «Организм адаптируется к наркотику, поэтому надо или увеличивать дозу, или искать новые вещества. Переход на тяжелые наркотики — лишь вопрос времени», — говорит он.

Руководитель сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН Маргарита Позднякова добавляет, что отсутствие физических проявлений зависимости вынуждает специалистов разрабатывать альтернативные способы социального контроля для «новых наркоманов».

Исследование РАН провозилось в 2013-2018 годах, в опросе приняли участие более 10 тысяч человек, в том числе школьники и студенты. Также проводился интернет-мониторинг и анализ данных силовых ведомств.

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