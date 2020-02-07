«Самую красивую наркоманку» России приговорили к тюрьме и объявили в розыск

Кузьминский суд столицы приговорил к году и восьми месяцам тюрьмы героиню статьи «Героин — собственность модели» Анну Глазову (Тэо Логос), которую прозвали «самой красивой наркоманкой» России, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

Девушку признали виновной в незаконном обороте наркотиков (часть 1 Статьи 228 УК). Полиция не смогла найти ее, на судебное заседание она не явилась и была объявлена в розыск.

Ранее суд арестовал Глазову, которая до этого находилась под подпиской о невыезде. В СИЗО № 6 она пыталась покончить с собой.

В январе Анна Глазова была задержана с банкой вещества серого цвета. Предположительно, там было 0,4 грамма героина. На нее составили административный протокол по статье 6.8 КоАП («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ»). До этого ее задерживали с героином массой 1,73 грамма и отпустили под обязательство о явке, но она не пришла на допрос.

В декабре 2018 года в интернет-издании «Батенька, да вы трансформер» вышла статья с участием девушки. В нем она рассказывала, что 10 лет употребляет героин, при этом работает моделью, программисткой и якобы продолжает вести полноценную жизнь. В интернете ее назвали «самой красивой наркоманкой России». Часть российской аудитории раскритиковали публикацию за позитивную подачу информации о жизни наркозависимых. По требованию Роскомнадзора статья заблокирована.

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