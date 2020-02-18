В Москве оценили заявление Украины об угрозе войны между Россией и Белоруссией

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне между Россией и Белоруссией. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам сенатора, Пристайко все больше становится похож на своего предшественника Павла Климкина. «Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, — это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск», — написал Пушков.

Ранее Вадим Пристайко заявил об угрозе войны между Россией и Белоруссией. По его словам, он еще несколько лет назад говорил белорусским журналистам, что если их страна захочет остаться независимой, то столкнется с такой же войной, трудностями и страданиями, как и Украина. У белорусов есть два варианта, считает политик: быть благоразумными и спокойными «с помощью зарубежных партнеров» и проиграть или же «начать бороться прямо сейчас».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в российском руководстве намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители.

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