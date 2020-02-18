В РПЦ предложили признать венчание официальным браком

В Русской православной церкви (РПЦ) предложили признавать браки, заключенные в церкви, официальными, поскольку «теоретических юридических препятствий» в российском законодательстве к этому нет. Об этом написал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.

Священнослужитель сослался на статью 169.7 Семейного кодекса («Ограничение применения норм иностранного семейного права»), согласно которой браки, заключенные на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны через религиозные обряды, могут быть признаны законодательно до восстановления актов гражданского состояния. По мнению епископа, это говорит о том, что в мирное время также «нет теоретических юридических препятствий к тому, чтобы признать за венчанием силу законного с точки зрения государства брака».

«В пользу этого периодически раздаются голоса. Полагал, что за этим ничего не стоит, кроме ностальгии по синодальному (дореволюционному) периоду. Ан вот оказывается как», — отметил епископ. Вместе с тем он намекнул, что РПЦ вряд ли нужна лишняя «бюрократическая нагрузка».

16 февраля протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Он заявил, что гражданские жены — временная утеха для мужчин. По его мнению, российские женщины не понимают, что такое брак. «Ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — возмутился представитель РПЦ. Гражданским браком (фактически — сожительство) в России в народе называют союз, не зарегистрированный в ЗАГСе. Такой брак считаются неофициальными.

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