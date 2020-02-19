Украина заявила о 25 тысячах российских военных в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в Донбассе находятся 25 тысяч российских военных, передает УНИАН.

На вопрос о журналистов о численности российских войск на востоке Украины министр заявил, что ситуация «изменяемая». «Мы видим, что более 25 тысяч, точно», — сказал Загороднюк.

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18 февраля случился бой между силами Операции Объединенных сил Украины (ООС) и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Стороны обвинили друг друга в провокации. Известно об одном погибшем со стороны Киева.

Загороднюк сообщил, что украинские войска оставили опорный наблюдательный пункт, который находился впереди их позиций.

Конфликт на юго-востоке Украины вспыхнул в 2014 году. Часть территории Донецкой и Луганской областей вышла из-под контроля Киева после того, как в стране поменялась власть в ходе антиправительственных выступлений, известных как Евромайдан. Украина обвиняет Россию в оккупации Донбасса. Москва отвергает претензии.

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