Жительница Донецка накричала на Зеленского и назвала его предателем

Видео: nash.live

Жительница Донецка накричала на президента Украины Владимира Зеленского и назвала его предателем. Инцидент произошел в Бориспольской больнице, которую инспектировал глава государства. Видео опубликовал телеканал «Наш».

«Зеленский, ты предатель! Почему на фронте гибнут? Кто для тебя Россия? Отвечайте, я ваш народ! Я жительница Донецка! Вам рассказать, что и на шахтах делается?» — возмущалась женщина.

Зеленский не отреагировал на ее вопросы и продолжил осмотр больницы.

Во вторник, 18 февраля, штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе сообщил, что силы непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление, пытались прорвать линию соприкосновения и использовали запрещенное минскими соглашениями оружие. Власти ЛНР заявили, что украинские войска обстреляли населенные пункты, в результате чего пострадали мирные жители.

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